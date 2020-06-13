Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Я — верю»: Наталья Штурм о видеообращении Ефремова 

Ирина Лебедева 27 минут назад
Штурм прокомментировала обращение Ефремова
Фото: Instagram
Певица прокомментировала видеообращение Михаила Ефремова, адресованное семье погибшего Сергея Захарова.
Михаил Ефремов попросил прощения, хотя и понимает, что прощения не будет. Он сказал, что вопреки слухам, он не стремится избежать наказания и готов принять все, что ему суждено.
Наталья разместила ролик Ефремова у себя в инстаграме и написала:
«Вы верите? Я верю. Многие из нас не знают, как дальше жить. Хотя видимых причин вроде и нету… Но у Михаила Ефремова есть эта причина, она не надумана, она беспощадна реальна».
Подписчики очень по-разному отреагировали на слова Натальи.
Кто-то считает, что актер он и есть актер — и продолжает играть роль.
«Конечно, он артист и умеет в любой ситуации держатся, умеет говорить на публику, падать на колени и умолять и каяться было бы фарсом».
Ефремова осуждают за пьянство и потакание собственным низменным привычкам.
«С любым такое не произойдет, а только с алкашем плюс как оказалось еще и наркоманом, деградация полная».
Но многие — поддерживают Наталью. И жалеют загубленные жизни.
«Вы все правильно сказали. Навряд ли он сможет жить с этим. Это какой-то подлый закон, что всегда с ХОРОШИМИ людьми такое случается. Очень, очень жаль».
Как ранее писал «Рамблер», певица Наталья Штурм в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что продает свое свадебное платье, а также квартиру в Испании. Она находится у нее в Аликанте.
Видео дня. В Казани взорвалась газораспределительная станция
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Наталья Штурм , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего водителя
«Мы вернемся. И ваши пушки вам не помогут!»
«Мы вернемся. И ваши пушки вам не помогут!»
В России обнаружили необычное захоронение
В России обнаружили необычное захоронение
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
Эксперт считает странным поспешность рассмотрения дела Хахалевой
Эксперт считает странным поспешность рассмотрения дела Хахалевой
Видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
00:24
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
01:07
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
02:31
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
В мире
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
04:12
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
Общество
Адвокат рассказал об угрозе Ефремову на зоне
00:39
Адвокат рассказал об угрозе Ефремову на зоне
Общество
Пригожин прокомментировал ДТП с участием Ефремова
01:21
Пригожин прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Шоу-бизнес Происшествия
«Пьяное ДТП подстроено, это политическая провокация»
01:21
«Пьяное ДТП подстроено, это политическая провокация»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение