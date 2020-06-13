Штурм прокомментировала обращение Ефремова

Михаил Ефремов попросил прощения, хотя и понимает, что прощения не будет. Он сказал, что вопреки слухам, он не стремится избежать наказания и готов принять все, что ему суждено.

Наталья разместила ролик Ефремова у себя в инстаграме и написала:

«Вы верите? Я верю. Многие из нас не знают, как дальше жить. Хотя видимых причин вроде и нету… Но у Михаила Ефремова есть эта причина, она не надумана, она беспощадна реальна».

Подписчики очень по-разному отреагировали на слова Натальи.

Кто-то считает, что актер он и есть актер — и продолжает играть роль.

«Конечно, он артист и умеет в любой ситуации держатся, умеет говорить на публику, падать на колени и умолять и каяться было бы фарсом».

Ефремова осуждают за пьянство и потакание собственным низменным привычкам.

«С любым такое не произойдет, а только с алкашем плюс как оказалось еще и наркоманом, деградация полная».

Но многие — поддерживают Наталью . И жалеют загубленные жизни.

«Вы все правильно сказали. Навряд ли он сможет жить с этим. Это какой-то подлый закон, что всегда с ХОРОШИМИ людьми такое случается. Очень, очень жаль».