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«Многие из нас не знают, как дальше жить»: Штурм высказалась после видеообращения Ефремова 

Teleprogramma.pro 57 минут назад
Штурм прокомментировала обращение Ефремова
Фото: globallookpress.com
Певица Наталья Штурм в Instagram отреагировала на видеообращение актера Михаила Ефремова, которое он адресовал семье погибшего с ним в пьяном ДТП Сергея Захарова. Напомним, что несколько дней назад случилось резонансное ДТП. По вине Ефремова погиб ни в чем не повинный человек. Актер сейчас под домашним арестом. Колонии и реального срока он вряд ли избежит. В своем видеообращении к семье Захарова актер Ефремов заявил, что просит прощения, хотя и понимает: его не простят. Кроме того, он сказал, что больше не существует артиста Ефремова. Актер заметил, что никто не будет его отмазывать, как некоторые считают. Он готов понести наказание за свой проступок.
«Вы верите? Я верю. Многие из нас не знают, как дальше жить. Хотя видимых причин вроде и нету… Но у Михаила Ефремова есть эта причина, она не надумана, она беспощадна реальна».
В комментариях пользователи озвучили свои мысли на этот счет.
«А жизнь дальше побежала, отсчитывая секунды с минутами. Все погрузились в свои заботы и дела. Колесо крутится. Вот и День России с размахом отметили, все своим чередом, но без двух уже судеб!» «Не верю. Продумана каждая фраза. И маму сюда же приплел», «Попытка искупить — услышана. Это не попытка откупиться. Спасибо, что набрался смелости и обратиться к родственникам погибшего по его вине. А где те, кто пил вместе с ним? Кто проводил до автомобиля?! Они ведь тоже уехали не на метро», — заметили в комментариях многочисленные подписчики Натальи Штурм.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Наталья Штурм
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