Штурм прокомментировала обращение Ефремова

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В комментариях пользователи озвучили свои мысли на этот счет.

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Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) 12 Июн 2020 в 3:09 PDT

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