Дочь Ефремова матом ответила Малахову

Дочь актёра Михаила Ефремова Анна Мария нецензурно ответила телеведущему Андрею Малахову , который предположил, что артист превратился в алкоголика из-за того, что его дочь стала лесбиянкой. Вопрос, возможно ли это, Малахов задал зрителям в ходе программы «Прямой эфир».

Как ты смеешь обвинять меня, то, что я говорю, и то, кого я люблю, в безответственном поведении моих родителей? И прямо перед родственниками погибшего? Я знал, что ты ***. Но не думал, что ты *** в такой степени, — написала Анна Мария в Twitter.

Девушка также опубликовала переписку с редактором телеканала «России-1», которая с многочисленными орфографическими ошибками приглашала дочь Ефремова на шоу, заявляя, что «никто не хочет на ней наживаться».

Резонансное ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади 8 июня. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. В момент аварии артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиоиды и кокаин.

По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы, писал NEWS.ru.