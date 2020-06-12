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Дочь Ефремова матом ответила Малахову, намекнувшему на её вину в ДТП 

News.ru 15 минут назад
Дочь Ефремова матом ответила Малахову
Фото: Instagram
Дочь актёра Михаила Ефремова Анна Мария нецензурно ответила телеведущему Андрею Малахову, который предположил, что артист превратился в алкоголика из-за того, что его дочь стала лесбиянкой. Вопрос, возможно ли это, Малахов задал зрителям в ходе программы «Прямой эфир».
Как ты смеешь обвинять меня, то, что я говорю, и то, кого я люблю, в безответственном поведении моих родителей? И прямо перед родственниками погибшего? Я знал, что ты ***. Но не думал, что ты *** в такой степени, — написала Анна Мария в Twitter.
Дочери Ефремова пожелали «гореть в огне»
Девушка также опубликовала переписку с редактором телеканала «России-1», которая с многочисленными орфографическими ошибками приглашала дочь Ефремова на шоу, заявляя, что «никто не хочет на ней наживаться».
Резонансное ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади 8 июня. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. В момент аварии артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиоиды и кокаин.
По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы, писал NEWS.ru.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Андрей Малахов
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