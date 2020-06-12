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Джигурда раскрыл неизвестные подробности ДТП с Ефремовым 

News.ru 26 минут назад
Джигурда назвал свою версию ДТП с Ефремовым
Фото: РИА Новости
Близкий друг и коллега актера Михаила Ефремова Никита Джигурда заявил, что актёру могли подсыпать наркотическое вещество в алкогольный напиток, что повлияло на его состояние. Это могло стать причиной ДТП.
Скандальная звезда также сообщила, что записи с камер видеонаблюдения в баре, где выпивал Ефремов, оказались стёрты.
Я люблю и уважаю Мишу Ефремова, несмотря на травлю в СМИ. Я не исключаю, что Мише могли подсыпать в алкоголь наркотические препараты! — написал артист в Instagram.
Джигурда добавил, что вчера ему предложили прийти в органы и рассказать о своём отношении к тому, что произошло с Ефремовым. Он отложил съёмку, чтобы поддержать друга. Кроме него приехал ещё Алексей Панин.
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Кроме того, музыкант подчеркнул, что его самого в 2014 году пытались отравить, поэтому он не исключает, что с Ефремовым могла приключиться похожая история.
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Машина, которой управлял актёр, врезалась в фургон. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.
Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы.
Как ранее писал NEWS.ru, семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Ефремова, шокирована тем, что артист позволил себе сесть за руль в нетрезвом состоянии.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Никита Джигурда , Сергей Захаров , Алексей Панин
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