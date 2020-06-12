«Могут и в парашу окунуть»: что ждет Ефремова в колонии

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Подполковник ФСИН в запасе Игорь Шутко рассказал о том, как может сложиться судьба Михаила Ефремова в том случае, если его приговорят к лишению свободы по делу о смертельном ДТП, — пишет «Вечерняя Москва».

Скорее всего, считает офицер, актера направят в колонию поселение (самый щадящий вариант) или в лагерь общего режима.

На поселении можно, с разрешения администрации, даже снимать себе жилье, а в колонию ходить «на работу».

В лагере же придется жить в бараке с другими заключенными.

Тяжелые работы, по мнению Шутко, Ефремову в силу возраста уже не грозят.

Если же к Михаилу Ефремову применят еще и статью «за наркотики», то актера могут отправить и в колонию строгого режима. Там гораздо более жесткие порядки.

Что касается питания, то кормят в тюрьмах относительно неплохо.

Подполковник отметил, что, в силу известности, и заключенные и персонал, скорее всего, будут относиться к Ефремову достаточно лояльно.

Но здесь многое будет зависеть и от самого актера.

«Если начнет себя с людьми вести неправильно, "сотоварищи" могут, конечно, пару раз его в парашу головой окунуть, чтоб понимал, где находится. Там разговоры не очень длинные. Но при ровном поведении ему ничего не грозит».

Как ранее писал «Рамблер», Михаил Ефремов сразу после ДТП заявил, что денег у него очень много и, если понадобится, он финансово поучаствует в лечении пострадавшего.

Но не успел артист протрезветь, как Сергей Захаров умер.

После смерти пострадавшего Ефремов не пытался связаться с родственниками погибшего и финансово поучаствовать в похоронах.