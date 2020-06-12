Названа сумма, которая может спасти Ефремова

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За ДТП с погибшим Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

Но этот срок может быть увеличен — в его крови нашли не только алкоголь, но и следы нескольких видов наркотиков.

И актер рискует получить еще одну статью — за приобретение и хранение запрещенных веществ.

Адвокат Павел Левшун обозначил сумму компенсаций семье погибшего, которые могли бы стать реальной канвой для смягчения приговора.

«Он ведь изначально говорил о готовности возместить ущерб. Михаил Ефремов мог бы найти для компенсации 50 миллионов рублей. И зафиксировать все это документально, конечно. Итого речь идет о сумме в 100 млн рублей. Ефремов обязан помочь семье погибшего водителя финансово. Потому что их слова на суде будут иметь важное значения для дальнейшей судьбы актера. Если родственники Сергея Захарова скажут: «Он возместил ущерб большей суммой, чем мы ожидали, просим строго его не наказывать», судья обязан учитывать это как серьезное смягчающее обстоятельство. И тогда у Михаила Ефремова будет шанс на снисхождение», — цитирует слова Левшуна «Комсомольская правда»

Как ранее писал «Рамблер», адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский подчеркнул, что до вечера среды ни один человек из окружения Ефремова не принёс извинений за случившееся.

Брат Сергея Захарова признался, что семья ждала хотя бы извинений от близких Михаила Ефремова.

Кроме того, семья погибшего решила не брать никакой денежной компенсации от виновника ДТП.