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Стало известно о беде в семье порнозвезды Берковой 

Ирина Лебедева 21 минуту назад
Стало известно о беде в семье порнозвезды Берковой
Фото: Instagram
На фоне стресса из-за разрыва с мужем Елена Беркова потеряла ребенка.
Совсем недавно звезда фильмов для взрослых объявила о своем шестом браке — с бизнесменом Александром Путинцевым, а затем о том, что ждет ребенка.
Однако в семье появились проблемы. Фолловеры заметили, что Елена перестала выставлять в соцсети совместные с Александром фотографии, а потом стало известно, что супруги расстались, а Путинцев даже уехал из России.
В последнее время на Беркову навалились неприятности, — рассказывает СтарХит.
У нее конфисковали автомобиль, ее замучили суды с телеканалами. Елена даже попала в клинику, где некоторое время пролежала, стремясь сохранить беременность.
Тем не менее, конфликт с мужем оказал трагическое воздействие — в итоге Лена потеряла ребенка.
Сейчас актриса восстанавливается, она живет за городом и не общается с журналистами. Ситуацию прокомментировал ее пиар-директор Максим Клименко.
«К сожалению, да, отношения с Сашей у Лены прекращены. Их роман был ярким, эмоциональным, страстным. Но неожиданно любовь прошла, разрушилась. Мы не в курсе, чем занимается Александр в Индии, Лена оборвала с ним всяческое общение, не стала дожидаться его возвращения».
Как сообщал «Рамблер», звезда фильмов для взрослых Елена Беркова лишилась автомобиля своего исчезнувшего несколько лет назад супруга из-за неоплаты большого количества штрафов.
Машину эвакуировали на штраф-стоянку до тех пор, пока судебные приставы не решат ее судьбу.
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Шоу-бизнес , Елена Беркова , StarHit
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