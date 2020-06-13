Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лоза разрыдался на похоронах Трушкина 

Ирина Лебедева и ещё 19 52 минуты назад
Лоза разрыдался на похоронах Трушкина
Фото: ТАСС
Анатолий Трушкин несколько недель боролся с коронавирусом.
Казалось бы, уже наступил перелом к лучшему, и он сам, и близкие надеялись на скорое выздоровление. Но болезнь обострилась, и российский сатирик скончался.
В храме Всемилостивого Спаса состоялась прощальная церемония, на которой присутствовали родственники и друзья писателя, в том числе поэт-песенник Симон Осиашвили, пианист Лука Затравкин, художник Никас Сафронов и певец Юрий Лоза.
На траурном мероприятии многие не смогли сдержать слез.
Разрыдался и старый друг Трушкина Юрий Лоза.
"Несуразица и нелепица. Один из самых умных, светлых и чистых людей из тех, с кем мне пришлось общаться", — приводят слова музыканта Dni.ru.
Юрий Лоза напомнил, что, если кто-то сегодня хочет понять уровень таланта Анатолия Трушкина, он должен посмотреть любой из монологов Михаила Евдокимова.
Ведь все, что разбиралось на цитаты, придумывал именно покойный Анатолий.
Как ранее писал «Рамблер», музыкант и композитор Юрий Лоза отреагировал на шутку Филиппа Киркорова, который назвал его «аппендицитом» в пародии на программу Елены Малышевой «Жить здорово!».
Он добавил, что, расширив кругозор, Киркоров перестанет попадать в нелепые ситуации.
Видео дня. В Казани взорвалась газораспределительная станция
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Юрий Лоза , Елена Малышева , Никас Сафронов , Анатолий Трушкин , Михаил Евдокимов , Симон Осиашвили , Дни.Ру
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего водителя
В России обнаружили необычное захоронение
В России обнаружили необычное захоронение
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
«Уничтожитель» российских «Панцирь-С1» установил рекорд
«Уничтожитель» российских «Панцирь-С1» установил рекорд
Путин присвоил Светлане Петренко звание генерал-майора
Путин присвоил Светлане Петренко звание генерал-майора
Видео
Мощная молния в Москве попала на видео
00:54
Мощная молния в Москве попала на видео
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
00:25
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
00:34
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
01:26
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
01:49
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
Собчак пошутила об изнасиловании Костюшкина педофилом
01:10
Собчак пошутила об изнасиловании Костюшкина педофилом
Шоу-бизнес
В РФ ответили захотевшему обсудить Крым Зеленскому
00:58
В РФ ответили захотевшему обсудить Крым Зеленскому
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение