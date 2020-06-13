Лоза разрыдался на похоронах Трушкина 

Анатолий Трушкин несколько недель боролся с коронавирусом.
Казалось бы, уже наступил перелом к лучшему, и он сам, и близкие надеялись на скорое выздоровление. Но болезнь обострилась, и российский сатирик скончался.
В храме Всемилостивого Спаса состоялась прощальная церемония, на которой присутствовали родственники и друзья писателя, в том числе поэт-песенник Симон Осиашвили, пианист Лука Затравкин, художник Никас Сафронов и певец Юрий Лоза.
На траурном мероприятии многие не смогли сдержать слез.
Разрыдался и старый друг Трушкина Юрий Лоза.
"Несуразица и нелепица. Один из самых умных, светлых и чистых людей из тех, с кем мне пришлось общаться", — приводят слова музыканта Dni.ru.
Юрий Лоза напомнил, что, если кто-то сегодня хочет понять уровень таланта Анатолия Трушкина, он должен посмотреть любой из монологов Михаила Евдокимова.
Ведь все, что разбиралось на цитаты, придумывал именно покойный Анатолий.
Как ранее писал «Рамблер», музыкант и композитор Юрий Лоза отреагировал на шутку Филиппа Киркорова, который назвал его «аппендицитом» в пародии на программу Елены Малышевой «Жить здорово!».
Он добавил, что, расширив кругозор, Киркоров перестанет попадать в нелепые ситуации.