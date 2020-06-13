Лоза разрыдался на похоронах Трушкина 

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Казалось бы, уже наступил перелом к лучшему, и он сам, и близкие надеялись на скорое выздоровление. Но болезнь обострилась, и российский сатирик скончался.

На траурном мероприятии многие не смогли сдержать слез.

Разрыдался и старый друг Трушкина Юрий Лоза.

"Несуразица и нелепица. Один из самых умных, светлых и чистых людей из тех, с кем мне пришлось общаться", — приводят слова музыканта Dni.ru.

Юрий Лоза напомнил, что, если кто-то сегодня хочет понять уровень таланта Анатолия Трушкина, он должен посмотреть любой из монологов Михаила Евдокимова

Ведь все, что разбиралось на цитаты, придумывал именно покойный Анатолий.

Он добавил, что, расширив кругозор, Киркоров перестанет попадать в нелепые ситуации.