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«Это было действительно мощно»: Шэрон Стоун рассказала, как пережила удар молнии 

Teleprogramma.pro и ещё 3 1 час назад
Стоун рассказала, как пережила удар молнии
Фото: Sony Pictures
62-летняя американская актриса Шэрон Стоун утверждает, что пережила удар молнии. По словам женщины, она гладила на своей кухне, когда ее с небес поразил заряд в миллиард вольт. Ее тело пролетело через всю комнату и столкнулось с холодильником.
Артистка потеряла сознание, а затем на кухню вошла ее мать Дороти 87 лет и привела ее в чувства, похлопав по щекам. Она же отвезла дочь в больницу на Беверли-Хиллз, там врачи сделали звезде электрокардиограмму и обнаружили, что электричество в теле Шэрон зашкаливает.
«В меня ударило молния. Вау, это было действительно мощно. Это произошло дома, у нас там собственная скважина. Я наполняла утюг водой и держала одну руку на кране. Молния ударила в скважину и прошибла меня через воду», — цитирует актрису издание The Sun.
Добавим, что это было не первое свидание Стоун со смертью. В 2004 году она рассказала Опре Уинфри, что видела «белый свет» и «людей из своего прошлого». Это произошло, когда голливудская звезда пришла на МРТ и неожиданно упала в обморок. Кстати, в этом году Шэрон собирается выпустить свою автобиографию под названием The Beauty of Living Twice («Красота второй жизни»).
Напомним, что актрисе давно надоело, что ее постоянно спрашивают о памятной сцене в фильме «Основной инстинкт». Звезду раздражает, что короткий эпизод из фильма прошлого века до сих пор «доминирует в ее жизни».
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Шоу-бизнес , Шэрон Стоун
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