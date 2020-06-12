Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова 

Успенская посетовала, что как друг Ефремова не смогла предотвратить случившееся. "Мне кажется, я могла бы помочь. Вытащить его из депрессии и из того состояния печали, которое, как я понимаю сейчас, его тогда охватило", — написала она.

По словам певицы, таким творческим людям, как Ефремов, сложно оставаться "без дела", что особенно остро чувствовалось во время самоизоляции.

"Некоторые не смогли совладать с собой в новом порядке жизни и поддались своим слабостям… К сожалению, и его эта участь не обошла стороной̆", — выразила мнение Успенская.

Она заверила, что не пытается никого защитить, пообещав оказать помощь семье погибшего мужчины. "Никакое правосудие, никакие сроки сейчас не сделают Мише больнее. Ему жить с этим до конца своих дней. Он не святой, но он и не убийца. А теперь ему придется нести этот крест. Хуже, чем он сам себя наказал, его уже никто не накажет", — заключила певица.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Ехавший за рулем Jeep Grand Cherokee артист пересек двойную сплошную, выехал на встречную и столкнулся с "Ладой", водитель которой скончался утром на следующий день. Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.

Против актера возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ему грозит до 12 лет заключения. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа.