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Посетитель бара описал «непотребное» состояние Ефремова 

Lenta.ru 42 минуты назад
Посетитель бара описал «непотребное» состояние Ефремова
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Посетитель московского бара Ulysses, где, по предварительным данным, Михаил Ефремов находился перед смертельным ДТП, описал «Пятому каналу» поведение актера.
По его словам, Ефремов был частым клиентом заведения. «Мне почему-то даже казалось, что он был соучредителем», — признался он.
Молодой человек добавил, что у артиста был открыт счет в пабе, с порога он кричал, чтобы ему налили алкоголь. «Часто его видел уже в таком, очень сильно непотребном состоянии», — сказал он.
Ефремов время от времени появлялся в пабе «со звездами шоу-бизнеса, из театральной сферы», при этом актер мог зайти в заведение с «незастегнутой ширинкой», в состоянии глубокого опьянения.
По словам очевидца, Ефремов выглядел безобидно, все его называли «дядя Миша» и снисходительно относились, зная его статус и отношения с алкоголем.
Ефремов в день смертельной аварии дважды посещал бар Ulysses. Первый раз он приехал туда в 09:19 утра и пробыл там полчаса. Во второй раз Ефремов посетил бар вечером, в 21:03, и уехал спустя 34 минуты. Позднее стало известно, что из бара пропали записи камер наблюдения. Это выяснилось во время следственных действий в заведении. Актер якобы вышел из бара, после чего устроил ДТП. Копий видеозаписи у сотрудников заведения не оказалось.
Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов
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