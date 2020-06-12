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Актёр Ефремов не нарушал условий домашнего ареста 

News.ru 37 минут назад
У сотрудников правоохранительных органов нет оснований полагать, что актёр Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП, нарушил условия домашнего ареста.
Ранее в Telegram появилась учётная запись Михаила Ефремова. По условиям домашнего ареста артисту нельзя пользоваться Интернетом. Такую меру пресечения избрал ему суд после смертельной аварии, которую он устроил в центре Москвы.
"Оснований для ужесточения меры пресечения в отношении Ефремова нет. Условия домашнего ареста, установленные судом запреты он не нарушал, включая запрет на пользование интернетом и средствами связи", — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Как писал NEWS.ru, дочь Михаила Ефремова Анна-Мария прокомментировала появление актёра в мессенджере Telegram. По словам девушки, у её отца в настоящее время нет мобильного телефона. К тому же она отметила, он не пользуется никакими социальными сетями, кроме WhatsApp.
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Машина, которой управлял актёр, врезалась в фургон. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.
Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы.
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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