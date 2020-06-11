Сябитова дала совет по поиску идеального мужчины 

Сябитова, как сообщал «Рамблер», — ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Сегодня она заявила, что идеальных людей не существует.

«Если бы были, для меня это пустое место, зеро», — добавила она.

Телеведущая объяснила это тем, что идеальный человек никуда не стремится, ничего не желает, не совершает ошибок и не исправляет их. Также она выразила уверенность, что у женщин и мужчин разные представления о семейном счастье. Сябитова рекомендовала женщинам при поиске партнера спрашивать себя, какие потребности с помощью мужчины они хотят удовлетворить — материальные или эмоциональные.

«Кто отвечает на этот вопрос, успешно выходит замуж и счастливо живет», — заверила она.