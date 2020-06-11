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Сябитова дала совет по поиску идеального мужчины 

Артём Кульша 22 минуты назад
Сябитова дала совет по поиску идеального мужчины
Фото: РИА Новости
Идеальный мужчина — пустое место. Об этом журналистка Роза Сябитова заявила радиостанции «Говорит Москва».
Сябитова, как сообщал «Рамблер», — ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Сегодня она заявила, что идеальных людей не существует.
«Если бы были, для меня это пустое место, зеро», — добавила она.
Телеведущая объяснила это тем, что идеальный человек никуда не стремится, ничего не желает, не совершает ошибок и не исправляет их. Также она выразила уверенность, что у женщин и мужчин разные представления о семейном счастье. Сябитова рекомендовала женщинам при поиске партнера спрашивать себя, какие потребности с помощью мужчины они хотят удовлетворить — материальные или эмоциональные.
«Кто отвечает на этот вопрос, успешно выходит замуж и счастливо живет», — заверила она.
В апреле коллега Сябитовой по «Давай поженимся!» Лариса Гузеева заявила, что у 40-летних женщин нет вариантов выйти замуж, если они не певица Анжелика Варум, потому что мужчины хотят жениться исключительно на молодых женщинах.
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Шоу-бизнес , Анжелика Варум , Роза Сябитова , Лариса Гузеева , Радиостанция "Говорит Москва"
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