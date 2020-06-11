«С ним случилось горе»: Литвинова о Ефремове

Актриса Рената Литвинова написала пост в Instagram, в котором поддержала своего коллегу Михаила Ефрремова, который стал виновником смертельного ДТП.

По её словам, сейчас на актёра объявлена настоящая травля. Но он и так переживает непростое время.

По сравнению со мной — вы все школьники в этом вопросе. Я с детства жила с заказухами против всей моей семьи, и ненавижу, когда «семеро на одного». Отвратительно, — отметила экс-телеведущая «Дома-2».

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Машина, которой управлял актёр, врезалась в фургон. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы.