Литвинова — крестная мать 19-летней дочери Ефремова Анны Марии и, как пишет канал, давно общается с его семьей. В гости она зашла всего на несколько минут, а на вопросы журналистов отвечать не стала.

Кроме того, в своем Instagram актриса выразила сочувствие коллеге по цеху. По ее мнению, в настоящее время Ефремов подвергается травле.

«Я знаю, что это такое с самого детства. Когда именно травят и добивают упавшего», — написала она.

Она также назвала случившееся «драмой со всех сторон» и призвала подписчиков к милосердию.

Актера на протяжении пяти часов допрашивали в Главном следственном управлении МВД . Следственные мероприятия касались двух уголовных дел: о нарушении правил дорожного движения и о незаконном обороте наркотиков. По второму делу он в итоге остался свидетелем.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.