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Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Актриса Рената Литвинова посетила квартиру Михаила Ефремова, который насмерть сбил человека в пьяном ДТП в центре Москвы. Сам артист в этот момент находился на допросе, сообщает Telegram-канал Mash.
Литвинова — крестная мать 19-летней дочери Ефремова Анны Марии и, как пишет канал, давно общается с его семьей. В гости она зашла всего на несколько минут, а на вопросы журналистов отвечать не стала.
Ефремова допрашивали пять часов
Кроме того, в своем Instagram актриса выразила сочувствие коллеге по цеху. По ее мнению, в настоящее время Ефремов подвергается травле.
«Я знаю, что это такое с самого детства. Когда именно травят и добивают упавшего», — написала она.
Она также назвала случившееся «драмой со всех сторон» и призвала подписчиков к милосердию.
Актера на протяжении пяти часов допрашивали в Главном следственном управлении МВД. Следственные мероприятия касались двух уголовных дел: о нарушении правил дорожного движения и о незаконном обороте наркотиков. По второму делу он в итоге остался свидетелем.
Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.
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Комментарии 9
Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , Михаил Ефремов , Рената Литвинова , МВД , Москва
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