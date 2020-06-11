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Тактаров обвинил новых друзей Ефремова в трагедии 

Мария Иванова 1 час назад
Тактаров обвинил новых друзей Ефремова в трагедии
Фото: РИА Новости
Актер Олег Тактаров заявил, что у его коллеги Михаила Ефремова в последнее время были «не те» друзья, общение с которыми могло привести к пьяной езде за рулем. Об этом он рассказал в Instagram.
Тактаров отметил, что много снимался с Ефремовым, неплохо его знает и видел его новых друзей.
«Кроме скорби и соболезнований семье… Может, для Михаила и хорошо. Печень вылечит, с мозгами соберется, потому что не те у него друзья были в последнее время, не то окружение», — заявил он.
По словам Тактарова, когда Ефремов был трезв, он работал блестяще. Он отметил, что ситуацию усугубляло попустительство режиссеров на площадке, «мода непонятная» и окружение.
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов устроил ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.
Актера задержали, медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии он был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Против Ефремова возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы. Актера отправили под домашний арест на два месяца.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Олег Тактаров
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