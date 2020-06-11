Тактаров обвинил новых друзей Ефремова в трагедии 

Актер Олег Тактаров заявил, что у его коллеги Михаила Ефремова в последнее время были «не те» друзья, общение с которыми могло привести к пьяной езде за рулем. Об этом он рассказал в Instagram

Тактаров отметил, что много снимался с Ефремовым, неплохо его знает и видел его новых друзей.

«Кроме скорби и соболезнований семье… Может, для Михаила и хорошо. Печень вылечит, с мозгами соберется, потому что не те у него друзья были в последнее время, не то окружение», — заявил он.

По словам Тактарова, когда Ефремов был трезв, он работал блестяще. Он отметил, что ситуацию усугубляло попустительство режиссеров на площадке, «мода непонятная» и окружение.

Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов устроил ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.

Актера задержали, медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии он был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Против Ефремова возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы. Актера отправили под домашний арест на два месяца.