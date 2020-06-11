«Без говняшек»: Андреева показала редкое фото с мужем 

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1. Интеллект не передается от отца к сыну. 2. Интеллект от отца может передаваться только дочери. И только наполовину. 3. Унаследовать интеллект мужчина может только от своей матери, который она, в свою очередь, унаследовала от своего отца. 4. Дочери гениев будут ровно наполовину умны, как их отцы, но их сыновья будут гениями. Если их отец глуп, то дочери будут ровно наполовину глупее, чем их отцы. 5. Поэтому гениальных женщин маловато, но и стопроцентных женщин -идиоток тоже мало. Зато мужчин-гениев и мужчин-придурков пруд пруди 😂😂😂. Так считают генетики-и у них есть для этого все основания. А что мужчины думают о нас? Спросила мужа. Ответ: ты мое ⛽️ топливо. Задача: чтоб оно было кондиционным, чистым, не разведённым всякими го-няшками, типо ругань, зависть, подавление, жадность, унижение, нежелание давать развиваться. Иначе, говорит, не взлечу. Вывод-у него точно умная мама 💯💯💯😂😂😂👌🏼👌🏼👌🏼👍🏼👍🏼👍🏼 #мореморе #вода #мир #мы #вместе #красотаспасетмир #горы #природа #яхта #путешествие #хорошеенастроение #прогулка #остров #гармония #жизньпрекрасна #newzealand #island #travelblogger #nature #water #watercolor #world #color #yacht #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет #наэльфийскихберегах #вокругпланетынадиване #клубинстапутешественников
«Гениальных женщин маловато, но и 100-процентных женщин-идиоток тоже мало. Зато мужчин-гениев и мужчин-придурков пруд пруди! Так считают генетики, и у них есть для этого все основания», — написала журналистка в подписи к нему.