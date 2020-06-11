«Без говняшек»: Андреева показала редкое фото с мужем 

Журналистка Екатерина Андреева опубликовала в своем инстаграме редкую фотографию со своим мужем Душаном Перовичем.

Андреева, как сообщал «Рамблер», — ведущая программы «Время» на Первом канале. Перович — ее второй муж. Он — уроженец Черногории , адвокат и бизнесмен. Они поженились в 1997 году. В 2011-м телеведущая стала почетной гражданкой Черногории.

Вчера она опубликовала в инстаграме снимок, на котором запечатлена вместе с мужем. Такие она публикует редко. На нем Андреева и Перович в одежде защитной расцветки обнимают друг друга на борту судна. Судя по геотегу, фото было сделано на территории национального парка Те-Вахипоунаму в Новой Зеландии.

«Гениальных женщин маловато, но и 100-процентных женщин-идиоток тоже мало. Зато мужчин-гениев и мужчин-придурков пруд пруди! Так считают генетики, и у них есть для этого все основания», — написала журналистка в подписи к нему.

Также она рассказала, что спросила супруга, что мужчины думают о женщинах. Тот ответил, что женщины — топливо для мужчин, но, чтобы взлететь, топливо должно быть без «всяких говняшек» — ругани, зависти, подавления, жадности, унижения и нежелания давать развиваться.