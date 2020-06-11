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«Без говняшек»: Андреева показала редкое фото с мужем 

Артём Кульша 1 час назад
«Без говняшек»: Андреева показала редкое фото с мужем
Фото: РИА Новости
Журналистка Екатерина Андреева опубликовала в своем инстаграме редкую фотографию со своим мужем Душаном Перовичем.
Андреева, как сообщал «Рамблер», — ведущая программы «Время» на Первом канале. Перович — ее второй муж. Он — уроженец Черногории, адвокат и бизнесмен. Они поженились в 1997 году. В 2011-м телеведущая стала почетной гражданкой Черногории.
Вчера она опубликовала в инстаграме снимок, на котором запечатлена вместе с мужем. Такие она публикует редко. На нем Андреева и Перович в одежде защитной расцветки обнимают друг друга на борту судна. Судя по геотегу, фото было сделано на территории национального парка Те-Вахипоунаму в Новой Зеландии.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

1. Интеллект не передается от отца к сыну. 2. Интеллект от отца может передаваться только дочери. И только наполовину. 3. Унаследовать интеллект мужчина может только от своей матери, который она, в свою очередь, унаследовала от своего отца. 4. Дочери гениев будут ровно наполовину умны, как их отцы, но их сыновья будут гениями. Если их отец глуп, то дочери будут ровно наполовину глупее, чем их отцы. 5. Поэтому гениальных женщин маловато, но и стопроцентных женщин -идиоток тоже мало. Зато мужчин-гениев и мужчин-придурков пруд пруди 😂😂😂. Так считают генетики-и у них есть для этого все основания. А что мужчины думают о нас? Спросила мужа. Ответ: ты мое ⛽️ топливо. Задача: чтоб оно было кондиционным, чистым, не разведённым всякими го-няшками, типо ругань, зависть, подавление, жадность, унижение, нежелание давать развиваться. Иначе, говорит, не взлечу. Вывод-у него точно умная мама 💯💯💯😂😂😂👌🏼👌🏼👌🏼👍🏼👍🏼👍🏼 #мореморе #вода #мир #мы #вместе #красотаспасетмир #горы #природа #яхта #путешествие #хорошеенастроение #прогулка #остров #гармония #жизньпрекрасна #newzealand #island #travelblogger #nature #water #watercolor #world #color #yacht #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет #наэльфийскихберегах #вокругпланетынадиване #клубинстапутешественников

Публикация от  Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)

«Гениальных женщин маловато, но и 100-процентных женщин-идиоток тоже мало. Зато мужчин-гениев и мужчин-придурков пруд пруди! Так считают генетики, и у них есть для этого все основания», — написала журналистка в подписи к нему.
Также она рассказала, что спросила супруга, что мужчины думают о женщинах. Тот ответил, что женщины — топливо для мужчин, но, чтобы взлететь, топливо должно быть без «всяких говняшек» — ругани, зависти, подавления, жадности, унижения и нежелания давать развиваться.
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Шоу-бизнес , Екатерина Андреева , Черногория
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