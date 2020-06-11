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Новикова рассказала о последних днях жизни Трушкина 

Павел Тиунов 1 час назад
Новикова рассказала о последних днях жизни Трушкина
Фото: РИА Новости
Анатолий Трушкин в последние дни перед смертью излучал оптимизм и надеялся на скорое выздоровление, заявила изданию Starhit юмористка Клара Новикова. Артистка до сих пор не может поверить в кончину друга.
Накануне, как сообщал «Рамблер», в Москве от осложнений, связанных с заражением коронавирусной инфекцией, скончался 78-летний писатель-сатирик Анатолий Трушкин. С написанными им монологами выступали известные юмористы, такие как Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Владимир Винокур, Михаил Евдокимов, Клара Новикова.
Последняя в беседе с корреспондентом Starhit заявила, что болезнь писателя протекала в тяжелой форме. Спустя месяц активного лечения казалось, что дела сатирика пошли на поправку: анализы улучшились. Трушкина готовились выписывать из больницы, но 9 июня ему резко стало хуже. За несколько дней до этого он позвонил Кларе Новиковой.
«Он позвонил мне со словами: «Давай отложим номер?» — отметила артистка.
Трушкин рассказал ей, что не знает, как мог заразиться коронавирусом, поскольку строго придерживался режима самоизоляции. Он уверял, что его «лечат хорошо», был настроен оптимистично. Через 5-6 дней после выхода из реанимации он должен был отправиться домой и созвониться с Новиковой. Однако юмористка звонка так и не дождалась.
«Забеспокоилась, подумала, наверное, уже дома, восстанавливает режим. А оказалось, нет больше с нами Толика…» — заявила артистка.
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Шоу-бизнес , Анатолий Трушкин , Михаил Евдокимов , Ефим Шифрин , Клара Новикова , Владимир Винокур , Ян Арлазоров , Роман Карцев , StarHit
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