Новикова рассказала о последних днях жизни Трушкина 

Анатолий Трушкин в последние дни перед смертью излучал оптимизм и надеялся на скорое выздоровление, заявила изданию Starhit юмористка Клара Новикова . Артистка до сих пор не может поверить в кончину друга.

Последняя в беседе с корреспондентом Starhit заявила, что болезнь писателя протекала в тяжелой форме. Спустя месяц активного лечения казалось, что дела сатирика пошли на поправку: анализы улучшились. Трушкина готовились выписывать из больницы, но 9 июня ему резко стало хуже. За несколько дней до этого он позвонил Кларе Новиковой.

«Он позвонил мне со словами: «Давай отложим номер?» — отметила артистка.

Трушкин рассказал ей, что не знает, как мог заразиться коронавирусом, поскольку строго придерживался режима самоизоляции. Он уверял, что его «лечат хорошо», был настроен оптимистично. Через 5-6 дней после выхода из реанимации он должен был отправиться домой и созвониться с Новиковой. Однако юмористка звонка так и не дождалась.