Басков шокировал россиян своим внешним видом

Российский певец Николай Басков попозировал на фотографии с телеведущим Иваном Ургантом и удивил пользователей сети своей внешностью. Снимок появился в Instagram-аккаунте Урганта.

На размещенном кадре знаменитости запечатлены в ярких футболках в студии программы «Вечерний Ургант». При этом их лица покрыты блестками.

Россияне не узнали похудевшего исполнителя. «Что с Басковым?», «Так это Басков? А я думал, это женщина какая-то», «Ваню узнала, а Николая — нет», «Басков похудел за карантин! Как? Вот волшебник», — комментировали они публикацию.