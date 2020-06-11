Басков шокировал россиян своим внешним видом 

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На снимке и Ургант, и Басков предстали в масках из блесток на лице.

«Доигрались», — подписал фото телеведущий.

Подписчики Ивана обратили внимание на то, что за время карантина Николай Басков сильно похудел.

«Что с Басковым?», «Так это Басков? А я думал, это женщина какая-то», «Ваню узнала, а Николая — нет», «Басков похудел за карантин! Как? Вот волшебник», — написали в комментариях.