Басков шокировал россиян своим внешним видом 

Пользователи Instagram не узнали Николая Баскова в гриме. Фотографию изменившегося певца опубликовал телеведущий Иван Ургант.
На снимке и Ургант, и Басков предстали в масках из блесток на лице.
«Доигрались», — подписал фото телеведущий.
Подписчики Ивана обратили внимание на то, что за время карантина Николай Басков сильно похудел.
«Что с Басковым?», «Так это Басков? А я думал, это женщина какая-то», «Ваню узнала, а Николая — нет», «Басков похудел за карантин! Как? Вот волшебник», — написали в комментариях.
Как сообщал «Рамблер», ранее юмористка Елена Степаненко рассказала, что за год похудела на 42 килограммов. По ее словам, во время похудания она «жевала и выплевывала еду».