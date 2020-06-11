Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Басков шокировал россиян своим внешним видом 

Вероника Полынина и ещё 1 59 минут назад
Басков шокировал россиян своим внешним видом
Фото: РИА Новости
Пользователи Instagram не узнали Николая Баскова в гриме. Фотографию изменившегося певца опубликовал телеведущий Иван Ургант.
На снимке и Ургант, и Басков предстали в масках из блесток на лице.
«Доигрались», — подписал фото телеведущий.
Подписчики Ивана обратили внимание на то, что за время карантина Николай Басков сильно похудел.
«Что с Басковым?», «Так это Басков? А я думал, это женщина какая-то», «Ваню узнала, а Николая — нет», «Басков похудел за карантин! Как? Вот волшебник», — написали в комментариях.
Как сообщал «Рамблер», ранее юмористка Елена Степаненко рассказала, что за год похудела на 42 килограммов. По ее словам, во время похудания она «жевала и выплевывала еду».
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Иван Ургант , Николай Басков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым
Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым
Ефремов пытался покончить с собой
Ефремов пытался покончить с собой
Видео
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
01:38
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
Армия Войска
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
01:04
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия Криминал
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение