Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собчак сравнила похороны Джорджа Флойда со своей свадьбой 

Lenta.ru и ещё 2 15 минут назад
Телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram-аккаунте сравнила похороны Джорджа Флойда, погибшего в США после задержания полицией, со своей свадьбой.
В социальной сети телеведущая опубликовала фотографии с похорон Флойда в Хьюстоне (штат Техас, США) и снимки со свадьбы с театральным режиссером Константином Богомоловым.
«Казалось бы, что общего у меня, простой белой девушки из города белых ночей, и шестикратно судимого черного героя протестов? Обрядность — вот наша связующая нить», — написала она, добавив, что благодаря такой «обрядности» она и Флойд «стали братьями».
Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года. Пара зарегистрировала свой брак в Грибоедовском загсе Москвы. Молодожены добирались до места регистрации на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».
Похороны Флойда состоялись 9 июня в Хьюстоне (штат Техас, США). Церемонию прощания посетили множество людей, среди которых были родственники других жертв полицейского произвола. После церемонии прощания гроб повезли на кладбище на конном катафалке. Похоронили Джорджа Флойда рядом с его матерью.
В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.
Последние новости
Названы преимущества пожилых россиян перед молодежью после пандемии Названы преимущества пожилых россиян перед молодежью после пандемии В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии Оценено влияние дистанционного обучения на российских студентов Оценено влияние дистанционного обучения на российских студентов
Комментарии 4
Шоу-бизнес , Видео , Массовые беспорядки , Константин Богомолов , Ксения Собчак , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Шок. Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Шок. Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Видео
Появилось видео флешмоба #ПоследнееНормальноеФото
00:44
Появилось видео флешмоба #ПоследнееНормальноеФото
В мире
Тактическое учение полка ВДВ попало на видео
01:40
Тактическое учение полка ВДВ попало на видео
Армия
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
01:38
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
Армия Войска
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
01:04
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия Криминал
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение