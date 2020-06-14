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Охлобыстин обратился с просьбой к журналистам после ДТП с Ефремовым 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
Охлобыстин вступился за бывшую жену Ефремова
Фото: РИА Новости
Актер Иван Охлобыстин опубликовал во "ВКонтакте" обращение, в котором призвал журналистов не вмешивать бывшую жену Михаила Ефремова Ксению Качалину в освещение темы смертельного ДТП.
"Она хороший, хоть и глубоко больной человек, она женщина, в конце концов, после "посадки" Миши (Ефремова. — Прим. ред.) она останется без средств к существованию, ее родная дочь хочет сдать в сумасшедший дом. Неужели этот адский удел не рождает у вас в сердце хоть малую толику милосердия?! Оставьте ее в покое!" — написал Охлобыстин.
В понедельник Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. В результате ДТП погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Заведено уголовное дело.
Накануне Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако позже их адвокат заявил, что родственники Захарова отказались от материальных компенсаций и намерены добиваться справедливого суда.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Сергей Захаров , Ксения Качалина
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