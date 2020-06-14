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«Адский удел: Охлобыстин призвал пожалеть бывшую жену Ефремова 

Ирина Лебедева и ещё 8 1 час назад
Охлобыстин вступился за бывшую жену Ефремова
Фото: РИА Новости
Смертельная авария, которую устроил Михаил Ефремов, не только унесла жизнь второго участника столкновения и сломала его собственную, но и трагически отразилась на судьбе близких ему людей.
Иван Охлобыстин на своей страничке во ВКонтакте выложил пост, в котором призвал перестать использовать бывшую супругу Ефремова Ксению Качалину в процессе муссирования темы пресловутого ДТП.
«Она хороший, хоть и глубоко больной человек, она женщина, в конце концов, после "посадки" Миши она останется без средств к существованию, ее родная дочь хочет сдать в сумасшедший дом. Неужели этот адский удел не рождает у вас в сердце хоть малую толику милосердия?! Оставьте ее в покое!», — написал актер.
Как ранее писал «Рамблер», в понедельник вечером на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова.
Находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника актер пересек двойную сплошную, выехал на встречку и столкнулся с фургоном "Лада".
За рулем последнего был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в НИИ имени Склифосовского. Рано утром он скончался.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Сергей Захаров , Ксения Качалина
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