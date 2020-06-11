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Экс-жена Ефремова с неуместной иронией прокомментировала ДТП с участием актера 

Luga1news.ru и ещё 1 33 минуты назад
«Была прекрасная пьянка. Меня туда не позвали»
Фото: ТАСС
Бывшая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина прокомментировала ДТП с участием актера. Она рассказала, что узнала о случившемся от журналистов. На вопрос о том, можно ли было вылечить артиста от алкоголизма, чтобы избежать трагедии, она усомнилась, что причина ДТП была именно в употреблении спиртосодержащей продукции.
"Я не думаю, что виноват алкоголь, во-первых. А, во-вторых, вероятнее всего, была прекрасная пьянка. Странно, что меня туда не позвали", — поиронизировала Качалина в комментарии "Московскому комсомольцу".
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Шоу-бизнес , Происшествия , Михаил Ефремов , Ксения Качалина , Московский комсомолец
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