«Была прекрасная пьянка. Меня туда не позвали»

Бывшая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина прокомментировала ДТП с участием актера. Она рассказала, что узнала о случившемся от журналистов. На вопрос о том, можно ли было вылечить артиста от алкоголизма, чтобы избежать трагедии, она усомнилась, что причина ДТП была именно в употреблении спиртосодержащей продукции.
"Я не думаю, что виноват алкоголь, во-первых. А, во-вторых, вероятнее всего, была прекрасная пьянка. Странно, что меня туда не позвали", — поиронизировала Качалина в комментарии "Московскому комсомольцу".