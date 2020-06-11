«Была прекрасная пьянка. Меня туда не позвали» 

Страдающая алкоголизмом бывшая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина прокомментировала «Московскому комсомольцу» ДТП с участием актера.
Качалина заявила, что узнала об аварии от редакторов ток-шоу, которые позвонили ей с просьбой прокомментировать произошедшее.
«Кто ж мне теперь будет давать деньги? Да я смеюсь… Не над гибелью человека…», — сказала она.
Бывшая звезда экранов усомнилась, что причиной трагедии стал алкоголь.
«Я не думаю, что виноват алкоголь, во-первых. А, во-вторых, вероятнее всего, была прекрасная пьянка. Странно, что меня туда не позвали…», — заявила Качалина.
Как сообщал «Рамблер», ранее в эфире ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым Качалина заявила, что Михаилу Ефремову можно все простить, потому что он гений.