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Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram 

РИА Новости 1 час назад
Дочь Ефремова ответила на данные о его выходе в Telegram
Фото: @amefremova
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария прокомментировала слухи о том, что ее отец зарегистрировался в Telegram со своего номера телефона, нарушив правила домашнего ареста.
"У моего отца в данный момент нет мобильного телефона. А еще он не пользуется социальными сетями, кроме ватсапа", — написала она в твиттере.
По словам Анны Марии, регистрация номера отца в Telegram говорит о том, что сейчас его телефон либо у менеджера, либо у жены.
ДТП на Смоленской площади в Москве произошло вечером 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона, 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, получил тяжелую черепно-мозговую травму и скончался в НИИ имени Склифосовского.
Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, у него в крови нашли также следы наркотиков. Суд отправил артиста под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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