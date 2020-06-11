Дочь Ефремова ответила на данные о его выходе в Telegram

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария прокомментировала слухи о том, что ее отец зарегистрировался в Telegram со своего номера телефона, нарушив правила домашнего ареста.

"У моего отца в данный момент нет мобильного телефона. А еще он не пользуется социальными сетями, кроме ватсапа", — написала она в твиттере.

По словам Анны Марии, регистрация номера отца в Telegram говорит о том, что сейчас его телефон либо у менеджера, либо у жены.

ДТП на Смоленской площади в Москве произошло вечером 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона, 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров , получил тяжелую черепно-мозговую травму и скончался в НИИ имени Склифосовского.

Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, у него в крови нашли также следы наркотиков. Суд отправил артиста под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.