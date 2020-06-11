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Ефремова увезли на очередной допрос 

Артём Кульша 40 минут назад
Сотрудники полиции увезли актера Михаила Ефремова из дома. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).
Водитель «Лады» скончался. Ефремов не пострадал. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Актер был отправлен под домашний арест.
Сегодня в 14:27 по московскому времени Life Shot сообщил, что Ефремова увезли из дома, и предположил, что на допрос.
Телеграм-канал опубликовал видеозапись, на которой актер в солнцезащитных очках, медицинской маске и черной бейсболке с надписью Non Grada покидает некое помещение в сопровождении двух полицейских. На лестничной клетке его встречают около пяти журналистов. Он не отвечает на вопросы, которые задает одна из них.
«Не толкайте меня, пожалуйста, я — девушка!» — произносит она в какой-то момент.
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов
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