8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).

Водитель «Лады» скончался. Ефремов не пострадал. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Актер был отправлен под домашний арест.

Сегодня в 14:27 по московскому времени Life Shot сообщил, что Ефремова увезли из дома, и предположил, что на допрос.

Телеграм-канал опубликовал видеозапись, на которой актер в солнцезащитных очках, медицинской маске и черной бейсболке с надписью Non Grada покидает некое помещение в сопровождении двух полицейских. На лестничной клетке его встречают около пяти журналистов. Он не отвечает на вопросы, которые задает одна из них.