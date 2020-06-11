Не так давно появились слухи, что Алла Пугачева подала заявление на получение пособия от государства в связи с пандемией. Сегодня ее муж, известный артист Максим Галкин , полностью опроверг эту информацию. Он опубликовал видеообращение к журналистам, где предельно ясно высказался по этому поводу.

«Обращаюсь к уважаемым журналистам. Слушайте, ну что вы склоняете имя Пугачевой при каждом удобном случае? Алла не подавала никаких заявлений на получение материальной помощи от государства в связи с пандемией. Как вы, наверное, догадываетесь, мы немножко накопили и можем себе позволить посидеть в пандемию без работы, более того, стараемся помогать тем, у кого такой возможности нет. Нам не нужна материальная помощь от государства», — говорит Галкин в видеокомментарии.

«Не нуждаемся, не подавали на помощь и не собираемся. Есть, слава Богу, возможность и платить сотрудникам, и помогать другим. Журналисты, не плодите фейк!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — резюмировал Максим в подписи к публикации.

Подписчики в комментариях поддержали артиста и посоветовали не обращать внимания на «желтую прессу» и недобросовестных журналистов, которые ради собственной выгоды готовы подменять факты.