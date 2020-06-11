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Максим Галкин: «Нам не нужна материальная помощь от государства» 

WomanHit.ru и ещё 3 4 часа назад
Не так давно появились слухи, что Алла Пугачева подала заявление на получение пособия от государства в связи с пандемией. Сегодня ее муж, известный артист Максим Галкин, полностью опроверг эту информацию. Он опубликовал видеообращение к журналистам, где предельно ясно высказался по этому поводу.
«Обращаюсь к уважаемым журналистам. Слушайте, ну что вы склоняете имя Пугачевой при каждом удобном случае? Алла не подавала никаких заявлений на получение материальной помощи от государства в связи с пандемией. Как вы, наверное, догадываетесь, мы немножко накопили и можем себе позволить посидеть в пандемию без работы, более того, стараемся помогать тем, у кого такой возможности нет. Нам не нужна материальная помощь от государства», — говорит Галкин в видеокомментарии.
«Не нуждаемся, не подавали на помощь и не собираемся. Есть, слава Богу, возможность и платить сотрудникам, и помогать другим. Журналисты, не плодите фейк!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — резюмировал Максим в подписи к публикации.
Подписчики в комментариях поддержали артиста и посоветовали не обращать внимания на «желтую прессу» и недобросовестных журналистов, которые ради собственной выгоды готовы подменять факты.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Видео , Максим Галкин , Алла Пугачева
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