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Борисов ответил на обвинения в «подмене» жены Захарова в «Пусть говорят» 

РИА Новости 28 минут назад
Борисов угодил в скандал вокруг ДТП Ефремова
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Борисов в разговоре с РИА Новости назвал лукавством утверждения, что в "Пусть говорят" участвовала ненастоящая жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП в центре Москвы с артистом Михаилом Ефремовым: они действительно жили в незарегистрированном браке, однако пробыли вместе 22 года.
Ранее сын Захарова опубликовал в своем Instagram историю, в которой написал, что по Первому каналу показали не известную ему женщину, и отметил, что у погибшего была одна законная жена (его мама). Многих пользователей социальных сетей возмутило, что телеканал пригласил незаконную супругу.
"Эти обвинения, что в "Пусть говорят" участвовала "ненастоящая" жена Сергея Захарова, — это лукавство. Ненастоящая, мол, потому что без штампа в паспорте. Но именно с этой женщиной Сергей был 22 года. Не неделю, не год, а 22 года — целую жизнь. До этого у него уже было два брака, и со второй женой, Маргаритой, он так и не развелся официально — но и это не такая уж редкая ситуация. Мы все часто живём, будто наша жизнь — черновик: всё важное сделаю потом, потом женюсь на женщине, которая рядом. В этой ситуации для нас важно слышать его действительно близких людей. И Ирина, конечно, — одна из них", — рассказал Борисов.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов помещен под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы. На судебном заседании артист с обвинением согласился и назвал инцидент "чудовищным".
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Шоу-бизнес , Дмитрий Борисов , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , РИА Новости , Москва
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