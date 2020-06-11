«Друзья бегут из Нью-Йорка»: Собчак о погромах в США 

Если борьба граждан за свои права игнорирует понятие частной собственности, то это «разрушение базового принципа Америки», заявила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак . Она отметила, что ее друзья-бизнесмены «бегут из Нью-Йорка ».

Поводом для поста телеведущей стало размышления в Facebook бывшего главреда сайта «Афиша» Евгении Куйды о том, что разграбленные бутики «не огромная цена за то, чтобы в стране начались изменения».

Собчак, отвечая на высказывание подруги, отметила, что ее «любимую Америку громят». При этом она подчеркнула, что черпает информацию не из пропагандистских каналов, а из сообщений от своих друзей предпринимателей.

« (Они) нанимают охрану и в ужасе сбегают из Нью йорка. И они не п***и (воровали) нефть и не сидели в газпроме», — написала журналистка (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены -–прим. ред.).

Друзья Собчак, по ее словам, работали всю жизнь, чтобы заслужить право жить на 57-й улице в Нью-Йорке напротив дорогих магазинов. А в настоящее время, отмечает Собчак, «мародеры с левыми лозунгами» говорят предпринимателям, что их борьба важнее частной собственности.

«Это разрушение базового принципа той Америки, которую я любила», — резюмировала светская львица.

Как сообщал «Рамблер», беспорядки в американских городах происходят на фоне протестов против полицейского произвола в отношении афроамериканского населения. Поводом для митингов стало убийство полицейским чернокожего подозреваемого в Миннеаполисе.