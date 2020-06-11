Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Целуя тебя в губоньки»: Бузова призналась в любви Успенской 

Павел Тиунов и ещё 2 1 час назад
Бузова призналась в любви Успенской
Фото: globallookpress.com
Ольга Бузова на своей странице в Instagram призналась в любви Любови Успенской, сообщает Teleprogramma.pro. Оказывается, артистки давно дружат, а недавно сняли совместное видео.
На снимке, который ведущая «Дома-2» выложила в соцсеть, она сзади обнимает Успенскую, устремившую при этом взгляд вверх.
«Люба-Любонька, целую тебя в губоньки. За то, что ты поешь, как соловей», — написала Бузова (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Певица отметила, что недавно увиделась с «королевой шансона». Результатом встречи стали совместные «крутые» музыкальные видео, которые уже опубликованы в Tik Tok-аккаунте Бузовой.
Артистка рассказал, что давно дружна с Успенской: они часто переписываются в мессенджерах, а также встречаются в аэропортах во время гастролей.
«Люблю тебя», — призналась певица подруге.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Ольга Бузова похвасталась перед подписчиками в Instagram кольцом с бриллиантами за почти 10 тысяч долларов. Украшение певице подарил ее возлюбленный блогер Давид Манукян.
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Любовь Успенская , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Школьники получат аттестаты без сдачи ЕГЭ
Школьники получат аттестаты без сдачи ЕГЭ
«Должно прийти раскаяние»: в РФ ответили Зеленскому
«Должно прийти раскаяние»: в РФ ответили Зеленскому
Порошенко может сесть на 10 лет
Порошенко может сесть на 10 лет
Зеленского просят «взорвать» Москву
Зеленского просят «взорвать» Москву
«Закройте рот»: Власти КНДР поставили на место США
«Закройте рот»: Власти КНДР поставили на место США
Видео
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
В попытке суицида Ефремова засомневались
00:12
В попытке суицида Ефремова засомневались
Происшествия
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
02:19
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
Наука и техника
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
00:33
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение