Бузова призналась в любви Успенской

На снимке, который ведущая «Дома-2» выложила в соцсеть, она сзади обнимает Успенскую, устремившую при этом взгляд вверх.

«Люба-Любонька, целую тебя в губоньки. За то, что ты поешь, как соловей», — написала Бузова (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Певица отметила, что недавно увиделась с «королевой шансона». Результатом встречи стали совместные «крутые» музыкальные видео, которые уже опубликованы в Tik Tok-аккаунте Бузовой.

Артистка рассказал, что давно дружна с Успенской: они часто переписываются в мессенджерах, а также встречаются в аэропортах во время гастролей.

«Люблю тебя», — призналась певица подруге.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Ольга Бузова похвасталась перед подписчиками в Instagram кольцом с бриллиантами за почти 10 тысяч долларов. Украшение певице подарил ее возлюбленный блогер Давид Манукян.