Телеведущая и певица Ольга Бузова в Instagram поделилась совместным кадром с «королевой русского шансона» Любовью Успенской. Как известно, две звезды очень дружны. Они даже записывают совместные композиции для различных платформ. Бузова призналась в любви Успенской. Фото: instagram.com/buzova86/

«Люба-Любонька, целую тебя в губоньки. За то, что ты поешь как соловей. Встретились с моей прекрасной Любой, обожаю наши ночные голосовые по what’s app, и наши постоянные встречи в аэропортах во время гастролей. Записали крутые видео для моего Тик-Тока, залетайте и смотрите. Люблю тебя».

Ольга Бузова Напомним, что в жизни «королевы русского шансона» сейчас не самые простые времена. От нее отвернулась дочь Татьяна Плаксина, которая уехала в США. Сейчас она живет с отцом. больше по теме «Дава оценит»: Бузова похвасталась тонкой талией и пышной грудью в купальникеТелеведущая позагорала, не покидая совой дом. А вот в жизни Бузовой, наоборот, светлые дни. Она счастлива в отношениях с блогером Давидом Манукяном. Исполнительница очень долго была одинока. Сейчас она строит планы на свадьбу и мечтает о ребенке от любимого мужчины.