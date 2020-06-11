Любовник Бузовой получил травму на съёмках клипа 

Блогер Давид Манукян (Дава), который в настоящее время связан близкими отношениями с певицей Ольгой Бузовой, вывихнул плечо на съёмках своего нового музыкального видео, сообщает News.ru. Молодой человек обратился к столичным врачам и остался недоволен сервисом бесплатной медицины.

Известно, что ради съёмок клипа Давы была перекрыта часть московской трассы. В процессе блогер получил травму руки, его увезли в одну из столичных клиник. Манукян подчеркнул, что уровень сервиса в больнице оставляет желать лучшего: особенно это касается отношения к пациентам.

«Вместо того чтобы экстренно помочь, рентген сделать, специалист просто гуляла. Я её попросил помочь мне, а она меня чуть ли не послала», — выразил негодование блогер на своей странице в Instagram.

Отмечается, что из-за травмы под вопрос поставлено участие Давы в танцевальных эпизодах клипа, которые были запланированы на следующий день после инцидента. Блогер признался, что в настоящее время не может полноценно двигаться.

Зимой, как сообщал «Рамблер», Давид Манукян, отдыхая в Куршавеле с Бузовой, вывихнул плечо. В соцсети он опубликовал фотографию рентгена травмы, а на снимке разместил ироничную надпись о том, что «рука загуляла на Новый год».