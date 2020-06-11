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Давид Манукян получил травму на съемках клипа 

Russianshowbiz.info 57 минут назад
Манукян получил травму на съемках
Фото: Russianshowbiz.info
Съемки его нового клипа проходили на одной из автострад Москвы. Во время работы артист получил травму плеча, из-за чего работу пришлось приостановить. Вчера Дава начал работать над очередным клипом. Правда, творческий процесс был омрачен внезапной травмой, которую получил Манукян. Во время работы над одной сцен сделал неосторожное движение, после чего почувствовал резкую боль в плече. Пришлось обратиться к медикам, которые сделали неутешительный вывод: плечо выскочило из суставной сумки.
Давид остался крайне недоволен работой врачей. По словам звезды, медики проявили к нему равнодушие и не сразу оказали помощь.
«Мне вправили руку. Я, честно скажу, остался в шоке от работы наших врачей. Вместо того, чтобы экстренно помочь, рентген сделать, специалист просто гуляла. Я ее попросил помочь мне, а она меня чуть ли не послала», — возмущался артист.
Сейчас Давид уже чувствует себя нормально. Выяснилось, что намеченный план по съемкам все-таки удалось выполнить.
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Шоу-бизнес , Москва
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