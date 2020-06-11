Разин: Ефремов «вызывал ужас у всех»

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о своем отношении к актеру Михаилу Ефремову после ДТП с его участием, в результате которого погиб человек.

По словам Разина, он встречался с Ефремовым на кинофестивале "Кинотавр", при этом постоянно видел его в пьяном виде. "Он все время ходил, рассказывал нецензурные анекдоты про наших политических деятелей и вызывал просто какой̆-то ужас у всех окружающих. Я вообще не сторонник алкоголя и наркотиков. Наркотики для меня — это самое страшное явление", — написал продюсер в Instagram.

Он добавил, что правоохранительные органы должны привлекать людей̆ к ответственности вне зависимости от их политических взглядов и регалий.

В понедельник вечером Ефремов за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ. Водитель отечественной машины серьезно пострадал, его отправили в больницу. Полиция задержала актера. Во вторник утром стало известно, что водитель ВАЗ скончался.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По этой статье он может сесть в тюрьму на срок от пяти до 12 лет.

В ходе судебного заседания артист согласился с предъявленным обвинением и назвал сам инцидент "чудовищным". При этом адвокат потерпевших утверждает, что представители актера не извинились перед ними. Суд по ходатайству следствия отправил Ефремова под домашний арест.