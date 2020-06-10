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Надежда Бабкина подалась в деревню к внукам 

Экспресс газета 34 минуты назад
Бабкина подалась в деревню к внукам
Фото: Экспресс газета
Артистка наслаждается деревенским отдыхом в компании своих юных родственников
70-летняя российская эстрадная певица Надежда Бабкина сейчас наслаждается каждым прожитым днем. Особенную радость и гордость звезды вызывают ее трое внуков. Со старшим Георгием артистка решила сфотографироваться для своих многочисленных подписчиков, которых растрогал семейный снимок звезды.
Однако фанаты Бабкиной в первую очередь обратили внимание на изменившуюся внешность недавно переболевшей страшной болезнью звезды. Артистка действительно стала выглядеть великолепно, а ведь буквально недавно врачи боролись за ее жизнь.
"Надежда, я вас тоже обожаю за вашу реактивную энергию" "Диво дивное, оч красивая и счастливая. Респкт" "Надежда здравствуйте! Превосходно выглядите!", — восхищенно заявили комментаторы.
Особенно поразило подписчиков фото певицы на фоне цветущего куста сирени. Бабкина лучезарно улыбалась и демонстрировала самое лучшее расположение духа. "Как же хорошо летом в деревне!.. ", — озаглавила публикацию исполнительница.
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Шоу-бизнес , Надежда Бабкина
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