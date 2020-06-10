Бабкина подалась в деревню к внукам

Артистка наслаждается деревенским отдыхом в компании своих юных родственников

70-летняя российская эстрадная певица Надежда Бабкина сейчас наслаждается каждым прожитым днем. Особенную радость и гордость звезды вызывают ее трое внуков. Со старшим Георгием артистка решила сфотографироваться для своих многочисленных подписчиков, которых растрогал семейный снимок звезды.

Однако фанаты Бабкиной в первую очередь обратили внимание на изменившуюся внешность недавно переболевшей страшной болезнью звезды. Артистка действительно стала выглядеть великолепно, а ведь буквально недавно врачи боролись за ее жизнь.

"Надежда, я вас тоже обожаю за вашу реактивную энергию" "Диво дивное, оч красивая и счастливая. Респкт" "Надежда здравствуйте! Превосходно выглядите!", — восхищенно заявили комментаторы.

Особенно поразило подписчиков фото певицы на фоне цветущего куста сирени. Бабкина лучезарно улыбалась и демонстрировала самое лучшее расположение духа. "Как же хорошо летом в деревне!.. ", — озаглавила публикацию исполнительница.