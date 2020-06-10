«Помоечник»: Гузеева оскорбила Панина 

Героиней выпуска «Давай поженимся!», который был показан вчера, стала 28-летняя персональный тренер по латиноамериканским танцам и организатор марафона здоровья из Санкт-Петербурга Елизавета. Она заявила, что на роль ее супруга может претендовать владелец легального бизнеса с красивым прессом и волевым подбородком.

Одним из женихов стал 33-летний владелец тату-салона Кирилл. В ходе шоу он рассказал, что также интервьюирует знаменитостей для своего блога.

Мужчина упомянул, что брал интервью у российского бойца смешанных боевых искусств Джеффа Монсона и актера Алексея Панина.

«Панин — помоечник!» — заявила Гузеева.

Она назвала актера нерукопожатным, а также выразила уверенность, что нормальный человек испытывает брезгливость, лишь произнеся его имя.