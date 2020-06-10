«Помоечник»: Гузеева оскорбила Панина 

Актер Алексей Панин — помоечник. Об этом актриса и журналистка Лариса Гузеева заявила в эфире своего шоу «Давай поженимся!» на Первом канале.
Героиней выпуска «Давай поженимся!», который был показан вчера, стала 28-летняя персональный тренер по латиноамериканским танцам и организатор марафона здоровья из Санкт-Петербурга Елизавета. Она заявила, что на роль ее супруга может претендовать владелец легального бизнеса с красивым прессом и волевым подбородком.
Одним из женихов стал 33-летний владелец тату-салона Кирилл. В ходе шоу он рассказал, что также интервьюирует знаменитостей для своего блога.
Мужчина упомянул, что брал интервью у российского бойца смешанных боевых искусств Джеффа Монсона и актера Алексея Панина.
«Панин — помоечник!» — заявила Гузеева.
Она назвала актера нерукопожатным, а также выразила уверенность, что нормальный человек испытывает брезгливость, лишь произнеся его имя.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Панин назвал коллегу Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, гением и выразил желание сесть в тюрьму вместе с ним, если его туда посадят.