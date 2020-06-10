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Раскрыты причины изменений во внешности МакSим 

Павел Тиунов 38 минут назад
Раскрыты причины изменений во внешности МакSим
Фото: @maksimartist
Поклонники некогда очень популярной певицы МакSим (Марина Абросимова) отмечают, что в последние несколько лет внешность артистки претерпела сильные изменения. СМИ ссылаются на проблемы певицы со здоровьем, некоторые аналитики винят во всем якобы существующую алкогольную зависимость Макsим. В день 37-летия звезды корреспонденты издания Starhit попытались разобраться, почему так сильно изменилась певица.
Впервые о серьезных проблемах со здоровьем у МакSим фанаты заговорили в 2014 году после того, как звезда родила вторую дочь — Машу. Невооруженным взглядом было заметно, что певица сильно похудела, ее заподозрили заболевании анорексией. Сама артистка признавалась — после родов она сбросила вес до 45 килограммов, но заверила поклонников, что абсолютно здорова и довольна своей формой.
Через четыре года, в 2018-м, опасения подтвердились. МакSим из-за плохого самочувствия была вынуждена отменить несколько выступлений в российских городах. Тогда проблемы со здоровьем у артистки были признаны официально: медики диагностировали у нее сосудистое заболевание, которое выражалось в головных болях, головокружении и шуме в ушах. Несколько месяцев у певицы ушло на лечение, по истечению которых она вновь вернулась на сцену. Тогда она призналась, что обострение заболевания произошло на фоне жесткого похудения при помощи диет и тренировок.
Весной прошлого год зрители концерта МакSим в Стерлитамаке заподозрили певицу в пристрастии к алкоголю: она казалась заторможенной и тяжело передвигалась по сцене. Директор артистки позже опровергла порочащую информацию
В апреле 2019 года снова беда — МакSим попала в автоаварию и получила серьезную травму головы. Реабилитация после ЧП заняла целый месяц.
Осенью того же года МакSим шокировала поклонников болезненным видом на вручении премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге. Многие зрители концерта отметили, что 36-летняя певица во время своего выступления едва передвигалась по сцене. Создавалось такое ощущение, что артистке трудно стоять.
Директор артистки призналась, что у певицы развились осложнения после ДТП. Было решено, что МакSим уходит в бессрочный творческий отпуск. На сегодняшний день известно, что певица уже выписалась из клиники, находится дома с семьей и идет на поправку.
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