«Поймите, карантин. Я выпиваю»

Таганский суд Москвы отправил Михаила Ефремова под домашний арест на 2 месяца. Заслуженный артист РФ признал себя виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. сказал: «Все это, конечно, чудовищно произошло».

Как ранее заявил адвокат актера Виталиий Чернышов, Ефремов готов давать показания и сотрудничать со следствием.

«Также мой подзащитный готов оказать любую помощь семье погибшего», — сказал защитник ТАСС.

ДТП произошло в понедельник вечером на Смоленской площади, напротив дома №3. Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был актер, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном «Лада». 57-летний водитель фургона получил тяжелые травмы и через несколько часов умер в больнице.

«Учитывая данные обстоятельства, уголовное дело, возбужденное в отношении водителя иномарки по ч. 2 ст. 264 УК РФ, переквалифицировано на пункт «а» части 4 указанной статьи», — отмечается в сообщении ГУ МВД по Москве.

Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Экспертиза показала, что во время ДТП он был пьян: в крови обнаружено 2,1 промилле алкоголя. Кроме того, согласно акту медицинского освидетельствования в моче Ефремова обнаружили следы каннабиодов, а также кокаина и кокаэтилена.

Родственники погибшего намерены добиваться наказания виновника ДТП. Вдова погибшего Ирина Стерхова в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале заявила, что не намерена идти на мировую.

«Я не хочу никакой мировой. Пусть сядет. И хотелось бы, чтобы это была не меньшая планка, а большая, выше. Потому что правильно сказали, все равно найдут льготы, найдут отмазки, но хотя бы из двенадцати половину действительно пусть посидит», — сказала она. Резонансное ДТП взято на контроль Прокуратурой Москвы, а также Государственной думой.

Никита Михалков считает ДТП с трагическим финалом закономерным.

«Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерный для ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью… финал», — заявил он.

Проблемы Михаила Ефремова с алкоголем не секрет, в интернете много видео с нетрезвым актером, да и о скандалах с его участием СМИ писали не раз. Неделю назад «Свободная пресса» пыталась взять у него комментарий, однако в ответ журналист услышала: «Поймите, карантин. Я выпиваю». Видимо, вынужденный простой не лучшим образом действовал на любимого многими актера.

О сложном периоде в жизни актера рассказала журналистам и его жена, мать его троих детей Софья Кругликова. По ее словам, Михаил Ефремов тяжело переживал потерю своей матери актрисы Аллы Покровской и худрука театра «Современник» Галины Волчек . «И он срывался с катушек совсем, он пил очень сильно. Остановить это было практически невозможно», — рассказала она.

По словам супруги, в период самоизоляции они мало общались, она с детьми находилась на даче. Полицейским супруга актера сказала, что об аварии узнала от журналистов, сообщает Telegram-канал Life Shot. Она также предположила, что «супруг мог выпить снотворное и „забыться“ — где был и с кем пил».

Некоторые СМИ сообщили, что в момент ДТП в джипе находился актер Иван Стебунов с женой, однако он опроверг эту информацию. По его словам, он узнал о произошедшем от знакомой актрисы.

«Произошла настоящая трагедия. Ни меня, ни моей супруги в машине на этот момент не было. Мы нигде ни в каком баре не отдыхали. Мы поехали на место ДТП (через три минуты приехал Сергей Гармаш), чтобы как-то с этой ситуацией разобраться. Мы еще не понимали насколько все серьезно», — заявил он в видеообращении, опубликованном в Instagram.

Актер также принес соболезнования семье погибшего. Кроме того, в интервью он рассказал, что Ефремов был в шоке, но все осознавал. На месте ДТП Стебунов разговаривал с сидящим в полицейской машине актером.

«А он сидит, прислонил голову к окну: «Ваня, все. Это конец»», — сообщил Стебунов. Ефремов также сказал: «Пусть все будет по закону».

Как уверяет Иван Стебунов никто не собирается «отмазывать» актера, он готов к реальному сроку.

Тут, правда, еще вопрос — а в каком ресторане отдыхал Ефремов, если все они в Москве были еще закрыты? Почему-то ни у кого вопрос не возник. В том числе у московских властей . Или уже не до таких тонкостей? Писатель и публицист Дмитрий Быков заявил «СП»: «Это ужасная трагедия, я соболезную всем родственникам».

— Я не знаю с кем он пил, я не знаю как он сел в машину. Машину у него надо было отобрать еще лет 10 назад, чтобы он передвигался на такси, — считает народный артист РСФСР Сергей Никоненко. — Человек потерял не только совесть, но и разум. Если бы было и то, и другое, человек не стал бы управлять машиной в том виде, в котором его застали — не только алкоголь, но еще и наркотические дела.

— Мне очень жаль. Но больше всего мне жаль погибшего человека. Этот проспится, отсидит в тюрьме, вернется, а погибший водитель уже не вернется никогда. Жалко. Талантливый очень артист. Если бы не пил, мог бы быть в настоящее время художественным руководителем и главным режиссером театра «Современник», на месте Галины Волчек. Потому что театр «Современник -2», который он создавал, был прекрасный. У него и силы были, и возможности, и творческий потенциал, талант — все при нем, все было дано, но он это все развернул алкоголем.

Актер Егор Бероев на своей странице в Фейсбук написал, что оправданий Ефремову нет и наказание должно быть соразмерно вине:

«Но Трагедия с Михаилом Ефремовым случилась в обе стороны. С одной стороны человек убит, и это страшно. С другой, виновнику жить с этим всю жизнь и это страшно», — отметил он.

При этом Бероев заметил, что «очень недостойно выглядят люди, которые сейчас в соцсетях добивают Михаила!» Он также добавил, что человек никогда не спивается сам, один, тихо на кухне.

«Всегда рядом есть те, кто делит с ним эту бутылку и большая часть из этих людей, считают себя друзьями алкоголика! Вы не друзья, вы соучастники и убийцы!» — подчеркнул он.

Актер Иван Охлобыстин на своей странице во «Вконтакте» решил, не дожидаясь вопросов, прокомментировать произошедшее.

«А чтобы вы сами сказали, если бы ваш лучший друг, крестный первого ребенка сошел с ума и совершил смертный грех?» — написал он.

По его мнению, если у человека есть сердце, он не сможет ответить на этот вопрос. Охлобыстин также добавил, что «единственное что я могу сейчас сделать, так это не допустить, чтобы он, в приступе очередного безумия, совершил второй смертный грех». Он считает Михаила Ефремова негодяем, но гением.

Жаль только, что ни нашлось никого, кто мог бы остановить этого гения. Семья уехала, друзья на карантине. По сути, в этот день Ефремов убил двоих. Своего ровесника 57-летнего Сергей Захарова и себя и еще множество людей сделал несчастными…