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Анна Семенович стала ведущей нового шоу на телеканале «МУЗ-ТВ» 

News.ru и ещё 1 14 минут назад
Семенович стала ведущей нового шоу
Фото: news.ru
Певица Анна Семенович получила предложение стать ведущей телевизионного шоу на телеканале «МУЗ-ТВ». Об этом она рассказала своим поклонникам.
Передача Семенович будет называться «Удачный чарт». Её формат подогнан под нынешние обстоятельства жизни в России и во всём мире. Из-за ограничений, которые ввели в связи с пандемией коронавируса, её планировалось снимать на природе. Семенович будет общаться со зрителями в разных локациях, среди которых парки, поляны и дачи, пишет «Вокруг ТВ».
Анна уже работала телеведущей и, решив повторить опыт прошлого, восторженно отзывается о новом проекте. Певица рассказала подписчикам, что согласилась на предложение не раздумывая. Семенович также призналась в любви телеканалу МУЗ-ТВ, на котором, кстати и работала раньше.
Как писал NEWS.ru, ранее Семенович радикально изменила имидж, перекрасившись в брюнетку.
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Шоу-бизнес , Анна Семенович
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