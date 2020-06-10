Продюсер «Ласкового мая» высказался об аварии, устроенной актером

Андрей Разин посвятил гневный пост в инстаграме Михаилу Ефремову , устроившему 8 июня пьяное ДТП, в котором погиб один человек. Продюсер «Ласкового мая», не стесняясь в выражениях, обозвал заслуженного артиста алкоголиком и наркоманом, а заодно разоблачил весь отечественный шоу-бизнес.

Разин вспомнил, что лично не раз видел актера в совершенно непотребном виде на «Кинотавре» в Сочи, и тот «вызывал просто какой-то ужас» не только у него, но и у всех окружающих. Между тем, посетовал продюсер, Ефремов такой далеко не один.

«50% наших звезд — наркоманы и алкоголики, которые постоянно находятся под влиянием запрещенных веществ, перевозят их в самолетах. Я это наблюдал. Полиция не реагирует на это, потому что это — звезды», — возмутился Разин. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) 9 Июн 2020 в 11:58 PDT

Продюсер настаивает на том, что наказание подобным персонам должно выноситься самое строгое и их нужно «сажать в тюрьму», не взирая на «политические взгляды и звания». И такую же участь Разин прочит и Ефремову.

К слову, создатель «Ласкового мая» неспроста обозвал актера еще и наркоманом. Дело в том, что в крови и моче артиста во время медосвидетельствования были найдены следы не только спиртного, но и запрещенных веществ — кокаина и марихуаны.