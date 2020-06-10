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«Наркоманов сажать в тюрьму»: Разин разоблачил Ефремова и весь шоу-бизнес 

Экспресс газета и ещё 2 4 часа назад
«50% наших звезд — наркоманы и алкоголики»
Фото: Борис Кудрявов/«Экспресс газета»
Продюсер «Ласкового мая» высказался об аварии, устроенной актером
Андрей Разин посвятил гневный пост в инстаграме Михаилу Ефремову, устроившему 8 июня пьяное ДТП, в котором погиб один человек. Продюсер «Ласкового мая», не стесняясь в выражениях, обозвал заслуженного артиста алкоголиком и наркоманом, а заодно разоблачил весь отечественный шоу-бизнес.
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Разин вспомнил, что лично не раз видел актера в совершенно непотребном виде на «Кинотавре» в Сочи, и тот «вызывал просто какой-то ужас» не только у него, но и у всех окружающих. Между тем, посетовал продюсер, Ефремов такой далеко не один.
«50% наших звезд — наркоманы и алкоголики, которые постоянно находятся под влиянием запрещенных веществ, перевозят их в самолетах. Я это наблюдал. Полиция не реагирует на это, потому что это — звезды», — возмутился Разин.
Продюсер настаивает на том, что наказание подобным персонам должно выноситься самое строгое и их нужно «сажать в тюрьму», не взирая на «политические взгляды и звания». И такую же участь Разин прочит и Ефремову.
К слову, создатель «Ласкового мая» неспроста обозвал актера еще и наркоманом. Дело в том, что в крови и моче артиста во время медосвидетельствования были найдены следы не только спиртного, но и запрещенных веществ — кокаина и марихуаны.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Андрей Разин
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