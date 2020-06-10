«Правители рептилоиды устроили тотальное разводилово» 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 — разводилово, устроенное рептилоидами. Об этом фигуристка Марина Анисина заявила в своем инстаграме.
Вчера она опубликовала обращение ко всем неравнодушным людям. В нем спортсменка назвала пандемию коронавирусной инфекции тотальным разводиловом, правителей-рептилоидов — его устроителями, введенный из-за нее карантин — лохотроном и издевательством над людьми, вакцинацию и цифровизацию людей — незаконной и фашистским беспределом.
«Я не желаю быть цифрой! И категорически против вакцинации прививками (американского бизнесмена. — Прим. ред.) Билла Гейтса не только своих детей и себя, но и всех людей во всем мире!» — заявила Анисина, призвав граждан всех стран не молчать и выразить свой конституционный протест.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 7,2 миллиона человек.
На прошлой неделе американский бизнесмен Билл Гейтс заверил, что не хочет чипировать всех людей под видом пандемии коронавирусной инфекции.