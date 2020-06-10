«Правители рептилоиды устроили тотальное разводилово» 

Вчера она опубликовала обращение ко всем неравнодушным людям. В нем спортсменка назвала пандемию коронавирусной инфекции тотальным разводиловом, правителей-рептилоидов — его устроителями, введенный из-за нее карантин — лохотроном и издевательством над людьми, вакцинацию и цифровизацию людей — незаконной и фашистским беспределом.

«Я не желаю быть цифрой! И категорически против вакцинации прививками (американского бизнесмена. — Прим. ред.) Билла Гейтса не только своих детей и себя, но и всех людей во всем мире!» — заявила Анисина, призвав граждан всех стран не молчать и выразить свой конституционный протест.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 7,2 миллиона человек.