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«Сложный период»: жена Ефремова объяснила пьянство актера 

Артём Кульша 1 час назад
«Сложный период»: жена Ефремова объяснила пьянство актера
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов очень сильно пил из-за смерти матери и художественной руководительницы театра «Современник» Галины Волчек. Об этом, как сообщает «Московский Комсомолец», заявила его жена Софья Кругликова.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).
Водитель «Лады» скончался. Ефремов не пострадал. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Вчера актер был отправлен под домашний арест.
«У него сейчас сложный период», — заявила в тот же день Кругликова.
По ее словам, Ефремов совсем сорвался с катушек и стал очень много пить после смерти матери летом 2019 года и кончины Волчек в декабре.
Супруга артиста добавила, что мало общалась с ним во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, потому что жила на даче, а он — в Москве. Она видела его в последний раз на прошлой неделе, а связывалась с ним — два-три дня назад.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Галина Волчек
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