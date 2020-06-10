«Чмошница»: Боня осадила Самбурскую

41-летняя Виктория Боня дала отповедь Настасье Самбурской , записавшей на нее пародию. Звезда «Универа» намекнула, что из-за уколов красоты лицо у Бони стало неподвижным. Экс-участница «Дома-2» доказала обратное, да еще и поставила Самбурскую на место резкими определениями.

«Такое ощущение, что подняли крышку над котлом, и оттуда полезли все черти. Если высказываюсь, я говорю правду — честно, прямо, не чтобы оскорбить, а с целью сказать правду. Но я заметила, что, когда высказываются обо мне, всегда преследуют цель меня как-то оскорбить, может быть, даже высмеять, — посетовала Боня. — Я тут наткнулась на видео одной актрисульки, которая показывает меня без мимики — якобы я вся обколотая, натянутая и перетянутая. Хотя я ее использую!».

В подтверждение своих слов звезда показательно наморщила лоб, скривила рот, нахмурилась и т.д. А вот Самбурской она посоветовала «работать над собой». По словам Бони, истинные актрисы всегда меняют мимику, работая над новой ролью. Это не относится к Настасье, которую Виктория назвала «актрисулькой из сериалов».

Кроме того, Боня отнесла свою оппонентку к самому неприглядному типу женщин.

«Есть женщины — цветочки… Есть те, кому цветочком быть не дано, но которые работают над собой, как я. А есть тип женщин — чмошницы. Выглядят как чмошницы, разговаривают как чмошницы и так далее», — высказалась блогерша, с явным намеком на Самбурскую.

В заключение она добавила, что человек, не способный управляющий своей мимикой, не может называться актрисой. А «если ты можешь отключить свою мимику, благодаря тому, что ты ее контролируешь, а другим кажется, что ты вся на пластике и подтяжках, то значит, ты работаешь над собой».

Подписчики выразили сочувствие оскорбленной женщине и напомнили, что это далеко не первая скандальная выходка Самбурской за последнее время. Не так давно Настя поддержала скандальное высказывание Регины Тодоренко , обвинившей жертв домашнего насилия в жестоком обращении с ними.

«Так вот, я вам о том, что когда тебе морду бьет мужчина, неважно, кем он тебе приходится, это п____, которому нет оправдания! А когда ты выносишь мозг человеку изо дня в день, неделями и годами, а в итоге тебе максимум дали подзатыльник, это не насилие!» — заявила актриса.