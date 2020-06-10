«Чмошница»: Боня осадила Самбурскую

Телеведущая и бывшая участница шоу «Дом-2» Виктория Боня в Instagram отреагировала на пародию, которую записала на нее актриса Анастасия Самбурская.
Ранее Самбурская высказала мнение, что из-за пластических операций лицо Бони потеряло подвижность. При этом звезда «Дома-2» в видеоролике продемонстрировала, что контролирует свою мимику.
«Вот вам пример — Настя Самбурская, которая пишет, что я разговариваю без мимики, потому что у меня подтяжка. Хочу продемонстрировать на этом видео свою мимику, как я могу морщить лоб, нос, глаза и все, что у меня морщится», — отметила Боня.
Она призвала Самбурскую «работать над собой» и учиться быть актрисой.
«А не актрисулькой из сериалов, которая только и может делать одну и ту же мимику — быдла-лица», — подчеркнула телеведущая.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Виктория Боня заявила подписчикам, что пандемия коронавируса является «всемирным заговором». Высказывание телезвезды вызвало широкий общественный резонанс, в том числе и среди представителей отечественного шоу-бизнеса. В частности, ведущая «Дома-2» Ксения Бородина отметила, что Боня рассуждает про пандемию «с умным видом и глазами мышки, какающей в дупле».