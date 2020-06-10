«Чмошница»: Боня осадила Самбурскую

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Ранее Самбурская высказала мнение, что из-за пластических операций лицо Бони потеряло подвижность. При этом звезда «Дома-2» в видеоролике продемонстрировала, что контролирует свою мимику.

«Вот вам пример — Настя Самбурская, которая пишет, что я разговариваю без мимики, потому что у меня подтяжка. Хочу продемонстрировать на этом видео свою мимику, как я могу морщить лоб, нос, глаза и все, что у меня морщится», — отметила Боня.

Она призвала Самбурскую «работать над собой» и учиться быть актрисой.

«А не актрисулькой из сериалов, которая только и может делать одну и ту же мимику — быдла-лица», — подчеркнула телеведущая.