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У Елены Воробей начались серьезные осложнения из-за коронавируса 

Экспресс газета 1 час назад
У Елены Воробей серьезные осложнения из-за коронавируса
Фото: официальная страница Елены Воробей в «Инстаграме»
В конце мая известная юмористка Елена Воробей объявила поклонникам о том, что заразилась коронавирусом.
Первое время Елена даже скрывала болезнь, так как не хотела никого беспокоить, но позже все же решила рассказать, что ведет борьбу с вирусом. При этом Елена призналась, что болезнь протекает с осложнениями: у нее начались боли в спине, а лекарства почти не помогали. Недавно Воробей пообщалась с журналистами и рассказала, что коронавирус спровоцировал и другие осложнения.
«Я впала в абсолютно не контролируемую депрессию. Уже думала начинать пить антидепрессанты, но пока держусь, боюсь последствий. Мне сказали, что это состояние — одно из побочных то ли от лекарств, то ли от самого вируса. Вот пытаюсь своими силами выкарабкиваться», — поделилась Воробей со «СтарХитом».
У Воробей не только серьезные проблемы со сном, болезнь еще и поразила легкие на 25%. Елена страдала от высокой температуры и слабости. А ведь на прошлой неделе Елена отмечала свой день рождения, который, к сожалению, прошел в такой печальной обстановке. Сейчас Воробей чувствует себя намного лучше, а последний тест показал отрицательный результат.
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Шоу-бизнес , Елена Воробей , StarHit
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