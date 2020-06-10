У Елены Воробей серьезные осложнения из-за коронавируса

В конце мая известная юмористка Елена Воробей объявила поклонникам о том, что заразилась коронавирусом.

Первое время Елена даже скрывала болезнь, так как не хотела никого беспокоить, но позже все же решила рассказать, что ведет борьбу с вирусом. При этом Елена призналась, что болезнь протекает с осложнениями: у нее начались боли в спине, а лекарства почти не помогали. Недавно Воробей пообщалась с журналистами и рассказала, что коронавирус спровоцировал и другие осложнения.

«Я впала в абсолютно не контролируемую депрессию. Уже думала начинать пить антидепрессанты, но пока держусь, боюсь последствий. Мне сказали, что это состояние — одно из побочных то ли от лекарств, то ли от самого вируса. Вот пытаюсь своими силами выкарабкиваться», — поделилась Воробей со «СтарХитом».

У Воробей не только серьезные проблемы со сном, болезнь еще и поразила легкие на 25%. Елена страдала от высокой температуры и слабости. А ведь на прошлой неделе Елена отмечала свой день рождения, который, к сожалению, прошел в такой печальной обстановке. Сейчас Воробей чувствует себя намного лучше, а последний тест показал отрицательный результат.