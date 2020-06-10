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Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым 

РИА Новости и ещё 1 9 минут назад
Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым
Фото: РИА Новости
Актер Александр Панкратов-Черный прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек, выразив мнение, что к инциденту причастны друзья артиста, которые не помешали ему сесть за руль. Об этом он сказал интервью "Пятому каналу".
По словам актера, Ефремов никогда не пил в одиночку и в день трагедии "не мог напиться один и сесть за руль". "Кто-то рядом был. Знали, что он за руль сядет. Не могли остановить? Не могли довезти до дома? Это наплевательское отношение к дружбе. Ведь точно Мишка был не один. И эти собутыльники не могли остановить. Друзья, называется", — заявил Панкратов-Черный.
При этом он указал, что относится к Ефремову "с глубочайшим уважением".
"Это трагедия для всей его семьи, для памяти его отца, мамы, дедушки", — отметил актер, добавив, что 12 лет тюрьмы, которые могут грозить Ефремову, — это конец его творческого пути.
В понедельник вечером у дома № 3 на Смоленской площади столицы Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Позднее стало известно, что пострадавший в ДТП водитель фургона ВАЗ скончался в больнице.
Против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа. В ходе судебного заседания он согласился с предъявленным обвинением. Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.
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Шоу-бизнес , Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , Александр Панкратов-черный , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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