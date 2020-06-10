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«Не могли остановить?»: Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым 

Алиса Селезнёва и ещё 5 11 минут назад
Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым
Фото: РИА Новости
Актер Александр Панкратов-Черный заявил, что смертельное ДТП с его коллегой Михаилом Ефремовым можно было предотвратить. Об этом он рассказал «Пятому каналу».
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Александр Панкратов-Черный отметил, что Ефремов не пил в одиночку и возложил ответственность за то, что произошло, на друзей актера.
«Он же не в одиночку пил. Значит кто-то рядом был. Знали, что он за руль сядет. Не могли остановить? Не могли довезти до дома? Это наплевательское отношение к дружбе. Ведь точно Мишка был не один. И эти собутыльники не могли остановить. Друзья, называется», — отметил актер.
Он подчеркнул, что смертельное ДТП стало трагедией для всей семьи Ефремова, а 12 лет тюрьмы, которые могут грозить актеру, станут концом его творческого пути.
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Шоу-бизнес , Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , Александр Панкратов-черный
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