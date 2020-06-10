Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым

Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Александр Панкратов-Черный отметил, что Ефремов не пил в одиночку и возложил ответственность за то, что произошло, на друзей актера.

«Он же не в одиночку пил. Значит кто-то рядом был. Знали, что он за руль сядет. Не могли остановить? Не могли довезти до дома? Это наплевательское отношение к дружбе. Ведь точно Мишка был не один. И эти собутыльники не могли остановить. Друзья, называется», — отметил актер.

Он подчеркнул, что смертельное ДТП стало трагедией для всей семьи Ефремова, а 12 лет тюрьмы, которые могут грозить актеру, станут концом его творческого пути.