Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Знает, что такое дно»: Ургант высмеял Панина 

Павел Тиунов и ещё 4 9 минут назад
«Знает дно»: Ургант сравнил Панина с аппаратом «Витязь»
Фото: РИА Новости
Актер Алексей Панин лучше остальных россиян знает, что такое дно, заявил в программе «Вечерний Ургант» Иван Ургант.
Журналисты связали шутку телеведущего с недавним скандалом, который звезда фильма «Жмурки» устроил на похоронах Народного артиста России Михаила Кокшенова.
Упоминание Панина прозвучало в обсуждении новости об измерении российскими специалистами глубины Марианской впадины. Ургант, отметив, что замеры производились при помощи глубоководного аппарата «Восток», в шутливой форме рассказал, как он работает: по его словам, Алексей Панин спускается вниз в кольчуге, скафандре и с рулеткой в руках.
«Потому что этот человек лучше всех в нашей стране знает, что такое дно», — отметил телеведущий.
Журналисты Starhit посчитали, что шутка Урганта напрямую связана с недавней выходкой Панина на похоронах Михаила Кокшенова.
Как сообщал «Рамблер», актер в процессе общения с журналистами в ритуальном зале Митинского крематория в Москве, где проходило прощание с Народным артистом, назвал усопшего «деревянным» и «бездарным режиссером». Он подчеркнул, что любил актера только за его доброту. После громких заявлений Панина попросили покинуть прощальный зал.
Видео дня. Вонь и тараканы: соседка с крысами изводит весь дом
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Другое , Иван Ургант , Михаил Кокшенов , Алексей Панин , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Дочери Ефремова пожелали «гореть в огне»
Дочери Ефремова пожелали «гореть в огне»
«Моя жизнь закончилась»: откровения Олега Газманова
«Моя жизнь закончилась»: откровения Олега Газманова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Видео
В попытке суицида Ефремова засомневались
00:12
В попытке суицида Ефремова засомневались
Происшествия
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
00:33
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
Шок. Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Шок. Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Происшествия
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
05:48
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
Происшествия
Терем Васи Бандита показали на видео
00:56
Терем Васи Бандита показали на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
00:56
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
Происшествия Криминал
На Украине назвали единственный способ вернуть Крым
01:43
На Украине назвали единственный способ вернуть Крым
В мире
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
00:19
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
Происшествия В мире
В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант
00:19
В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант
Криминал Происшествия
Ефремов пытался покончить с собой
Ефремов пытался покончить с собой
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение