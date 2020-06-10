«Знает дно»: Ургант сравнил Панина с аппаратом «Витязь»

Журналисты связали шутку телеведущего с недавним скандалом, который звезда фильма «Жмурки» устроил на похоронах Народного артиста России Михаила Кокшенова

Упоминание Панина прозвучало в обсуждении новости об измерении российскими специалистами глубины Марианской впадины. Ургант, отметив, что замеры производились при помощи глубоководного аппарата «Восток», в шутливой форме рассказал, как он работает: по его словам, Алексей Панин спускается вниз в кольчуге, скафандре и с рулеткой в руках.

«Потому что этот человек лучше всех в нашей стране знает, что такое дно», — отметил телеведущий.

Журналисты Starhit посчитали , что шутка Урганта напрямую связана с недавней выходкой Панина на похоронах Михаила Кокшенова.

Как сообщал «Рамблер», актер в процессе общения с журналистами в ритуальном зале Митинского крематория в Москве, где проходило прощание с Народным артистом, назвал усопшего «деревянным» и «бездарным режиссером». Он подчеркнул, что любил актера только за его доброту. После громких заявлений Панина попросили покинуть прощальный зал.