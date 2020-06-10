«Знает дно»: Ургант сравнил Панина с аппаратом «Витязь»

Ургант упомянул актера, комментируя информацию о погружении российского аппарата "Витязь" на дно Марианской впадины.

"Как выглядит глубоководный аппарат "Витязь"? Это Алексей Панин, актер, в кольчуге, скафандре и с рулеткой, которого отправляют на исследование впадины. Потому что этот человек лучше всех в нашей стране знает, что такое дно", — заявил телеведущий.

Ранее ряд СМИ написали, что на церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым Панин якобы сделал замечание в адрес покойного, после чего его попросили уйти. Актер назвал эту информацию ложью. Позднее телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с Паниным, на котором тот усомнился в таланте Кокшенова в качестве режиссера.

Кокшенов умер 4 июня после продолжительной болезни, ему было 83 года. Накануне с ним простились в ритуальном зале митинского крематория в Москве.